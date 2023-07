Greissy Ortega prácticamente confirmó que está embarazada de su cuarto hijo y asegura que, de todas maneras, retornará al Perú con sus otros tres niños. Sin embargo, su propio hermano Juan Carlos Ulloa, más conocido como el “Parcero Sincero”, dio no creer en esta versión y la desmintió este jueves en ‘Magaly TV La Firme’.

Para el ‘Parcero’, la respuesta es simple, a su hermana no le gusta trabajar y solo busca conmover al público con la noticia de un presunto embarazo.

“A Greissy no le gusta trabajar, anda pendiente de sus 80 mil seguidores, que no sé para qué los utiliza. Ella vive en esa historia en su mente. Y que no se les haga extraño si de pronto se embarace o diga que está embarazada” , expresó él.

No cree en su embarazo

Comentó que en octubre se vence el plazo del albergue donde ella vive gratis con sus hijos. Juan Carlos Ulloa cree que su hermana nunca dejará a su esposo Ítalo Villaseca.

“No me interesa si quiere ser como el cuy. Si quiere seguir manteniendo hijos, allá ella. En Estados Unidos, para que un niño le puede pedir a sus padres es hasta los 21 años” , agregó.

Para el ‘Parcero’, su hermana Greissy es capaz de ‘perder’ su supuesto embarazo por culpa de Milena Zárate.

