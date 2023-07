Greissy Ortega está decidida a volver al Perú, pese a que perdió los pasajes que le gestionó el programa ‘Magaly TV La firme’. Sin embargo, ella no solo vendría con sus tres hijos, sino con un embarazo en curso.

Así es, la hermana menor de Milena Zárate estaría embarazada, por cuarta vez, de su esposo Ítalo Villaseca. La colombiana dio una entrevista EN VIVO al programa ‘Dilo Fuerte’ que conduce Lady Guillén, donde comentó que está atravesando por complicaciones en su salud.

“Es difícil, todavía no es el tiempo (de decirlo), estoy pasando por un tema de salud complicado, mis estados emocionales cambian, hoy me ves feliz y mañana me ves llorando (...) lo único que quiero es recuperarme. Para toda mujer es algo bonito, Dios es el que sabe, pero primero es mi salud, recuperarme, porque siento que las fuerzan me ganan” , comentó, entre lágrimas, este 20 de julio.

Lady Guillén deja entrever que Greissy Ortega está embarazada

Aunque Greissy Ortega no quiso confirmar su embarazo, fue Lady Guillén quien iba dejando varias pistas.

“Hay algo más que es tu fuerza, tu sentir, para la decisión que estás tomando. Hay algo más, yo lo sé, pero no puedo meterme en tu vida . Nosotras como madre cometemos muchos errores, pero nadie es nadie para juzgarnos. Sé que estás pasando momentos complicados, pero Dios te está bendiciendo, ¿verdad ?”, sostuvo la presentadora de TV.

Guillén insistió en que solo Greissy tiene derecho a habla del momento que viene atravesando, tras separarse - recientemente - del padre de sus hijos Ítalo Villaseca.

“Es tu ‘tema bonito’ para decirlo de esa manera, tú y yo sabemos de qué hablamos, espero que esta situación pueda transformar tu vida (...) la transformación se viene dando de a pocos, que todas las decisiones que estás tomando a partir de este momento bonito que en unos meses estaría contigo aquí en el país”, comentó Lady, provocando la sonrisa de Ortega.

