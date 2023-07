Cristian Guadalupe, primo del exfutbolista Jefferson Farfán, reveló que él es el verdadero dueño de la orquesta “Los de la Caliente”, donde ahora cantará Bryan Torres nuevo ‘saliente’ de Samahara Lobatón.

Y es que, en los últimos días, se pensó que el dueño de la agrupación de salsa era la ‘Foquita’ y que estarían ‘usando’ a la hija de Melissa Klug para promocionar a ‘El Bryan’. Confesó que Farfán solo es el “padrino” de la orquesta.

“No es tanto mi rubro, pero sí me encanta la música y todo. Por eso tenia el apoyo de mi primo, me dijo ‘vamos a armar un grupo y para adelante’. Y como teníamos conocidos como Bryan, quien tiene años en la música, me contactó con los demás músicos y armamos un grupo bonito que se llamas ‘Los de la Caliente’” , dijo en ‘América Espectáculos’.

Qué dijo el primo de Farfán sobre Melissa Klug

Lejos de lo que se pensaba, Cristian Guadalupe, primo de Farfán, tuvo palabras de elogio a Melissa Klug. Dijo conocerla desde hacer varios años y tener una buena relación de amistad.

“Yo veo a Melissita, a Samahara, a Gianellita, a mis sobrinos, Adriano y Jeremy, que están grande, los he visto a todos crecer. Melissa es un amor de persona, a mi me tiene un cariño grande, con Melissa hay una buena relación y no estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad, a las bebes las conozco desde pequeñísimas” , comentó.

Sobre los juicios que mantienen Melissa Klug y Farfán, prefirió no comentar: “Ese tema es personal, no podría meterme en eso”.

