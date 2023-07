¿Qué pasó con Gino Assereto y Jazmín Pinedo? El pasado jueves 13 de julio, el modelo se presentó en ‘Mande Quien Mande’ y terminó hablando de sus sentimientos hacia su expareja y madre de su segunda hija Khaleesi.

El ‘guerrero’ reveló que hace poco tuvo una conversación íntima con la ‘Chinita’, donde le pidió disculpas por sus errores del pasado. Assereto reconoció que no supo valorarla cuando ambos tuvieron una relación sentimental.

“Pude expresarle a ella las grandes virtudes y valores que tiene como ser humano. Es algo que hoy puedo decir, no que me arrepiento porque son cosas que suceden para que uno aprende, pero que si no supe valorar de ella. Yo la adoro”, dijo, antes de asegurar que está feliz de que Jazmín esté enamorada del uruguayo Pedro Araujo.

¿Qué respondió Jazmín Pinedo?

Jazmín Pinedo no pudo ignorar las recientes declaraciones de su exnovio, quien alguna vez le pidió matrimonio, pero nunca lo concretaron. En su secuencia de ‘+Espectáculos’ confirmó que el padre de su hija tuvo la iniciativa de pedirle disculpas por hechos del pasado:

“Hace unos días, él se acercó a conversar conmigo y a ofrecerme disculpas por algunas cosas que pasaron hace mucho tiempo, que quedaron guardadas y quedarán entre nosotros”.

Jazmín Pinedo dijo que espera seguir teniendo una buena relación con Gino Assereto por el bien de la hija.

“Habla de que no me valoró en la relación, pero eso ya es parte del pasado. Y si no me valoró en ese momento como su pareja, creo que hoy como mamá, como su amiga me valora y eso lo respeto. No tengo mucho que agregar, yo estoy en otra etapa de mi vida, me encuentro feliz y muy enamorada”, precisó.

