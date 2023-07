¡En la cuenta de floja! Nicola Porcella no la está pasando nada bien en ‘La Casa de los Famosos’, tras ser nominado por sus compañeros del ‘Team Infierno’ para ser el próximo eliminado luego de que lo acusaran de ‘traidor’ por lo que esta noche podría abandonar el reality.

Como se recuerda, Wendy Guevara, quien hasta hace poco era amiga de Nicola Porcella, nominó al modelo peruano a sentencia, acción que el ex capitán de ‘Esto es Guerra’ no tomó nada bien. Sin embargo, eso no sería todo, pues ambos ex amigos de protagonizaron un tenso momento previo a la cena final.

Al parecer, Nicola Porcella se habría arrepentido de contar algunos detalles de la polémica relación que tuvo con Angie Arizaga, quien lo habría denunciado por presunto maltrato mientras eran pareja. “ Siento que hoy no debí contar es mier... siento que Apio y Wendy han juzgado otra cosa por yo contarlo ”, comentó el ex integrante de ‘Esto es Guerra’.

Sin embargo, en ese momento Wendy Guevara interrumpió y le reclamó al modelo por “hablar a sus espaldas”, aclarándole luego no habría votado en su contra por su pasado, sino por otros motivos. Luego ambos discutieron frente a todos hasta que Nicola decidió retirarse a las habitaciones notablemente ofuscado.





