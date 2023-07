. El modelo peruano Nicola Porcella ha logrado conquistar el corazón de los fanáticos del reality mexicano ‘’ y se perfila como uno de los favoritosNo obstante, el cariño y apoyo por el capitán histórico de las ‘Cobras’ no se limita únicamente a México y Perú, ya que sus seguidores en Nueva York también le han mostrado su respaldo. En un video que se ha hecho viral en Tik Tok,, donde sus seguidores no dudaron en pedir votos para que no sea eliminado del show de Televisa. De esta manera,Video: (Tik Tok).