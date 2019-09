La cantante salsera Yahaira Plasencia sigue recorriendo los Estados Unidos para buscar su ansiada internacionalización.

Yahaira Plasencia llegó hace una semana a Puerto Rico donde concedió una entrevista al medio impreso Primera hora. Ahí, la artista peruana contó que en Perú sus compatriotas la bautizaron como 'La patrona' debido a que tenía el carácter fuerte de la actriz mexicana Aracely Arámbula.

“Lo que pasa es que tengo un carácter bastante fuerte. Hay una novela mexicana que se llama 'La patrona´, con Aracely Arámbula, y bueno, es una chica de carácter fuerte, bien empoderada, entonces por eso me pusieron ‘la Patrona’, en Perú”, contó en un principio.

Sin embargo, en nuestro país la desmintieron y muchos le recordaron que este apelativo se lo ganó cuando su grupo de músicos llamados 'tus protagonistas' contaron lo mal que ella los trataba y es así que le dijeron 'La patrona'.

Ahora, Yahaira Plasencia parece que se arrepintió de lo que contó pues en su entrevista con People en español, la salsera ya ni siquiera mencionó a Aracely Arámbula y, por el contrario, ella ahora confiesa que fueron unos músicos quienes la llamaron así y que en el Perú la llaman de varias maneras, una de ellas, y la más popular, es 'la reina del totó'.

"En realidad en el Perú me dicen 'la reina del totó', me dicen 'la Yaha', me dicen 'La patrona', no es que un solo apelativo (me han puesto) se puede decir, o 'la licuadora' también me han puesto, porque yo bailo bastante, entonces me ponen muchos apelativos", confesó.

“Me gustó ‘La patrona’ también y eso me lo dijeron unos músicos míos de hace 3 años, algunos se quedaron con eso también, me dicen ‘La patrona’ y me gustó a mí y a Sergio (George) le gustó y me dijo ‘La patrona’ ponemos en el video y quedó así, me encantó”, agregó.