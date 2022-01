Yailin La Más Viral es una cantante y bailarina dominicana que se ha hecho conocida internacionalmente tras ser relacionada con el puertorriqueño Anuel AA, quien en 2021 terminó su romance de más de tres años con Karol G.

Aunque, algunos de los seguidores de la intérprete de “Bichota” aún mantienen la esperanza de que la historia de amor con el rapero vuelva a ser la de antes, lo cierto es que él ha decidido voltear la página y seguir su vida al lado de esta jovencita de 20 años.

Aunque aún es su canal de YouTube, la muchacha solo ha subido tres videos, se sabe que ha realizado diversas colaboraciones con otros cantantes de su país ganándose un nombre. Si bien, ella luce muy producida en sus redes sociales, hay un video donde se deja ver al natural.

La cantante de República Dominicana es la nueva pareja de Anuel AA. (Foto: Yailin La Más Viral / Instagram).

¿CÓMO SE VE YAILIN LA MÁS VIRAL SIN MAQUILLAJE?

En su cuenta de Instagram, cuyos seguidores han crecido enormemente tras confirmarse su romance con el cantante de “Adicto”, Yailin La Más Viral se ha dejado ver sin una gota de maquillaje.

En un clip del 17 de diciembre de 2021, el cual grabó para TikTok, la intérprete de temas como “Depósito de leche” y “Cuero” se muestra al natural, lo cual ha sido destacado por sus seguidores.

“Siempre ha sido bella con arreglo y sin arreglo, duele a quien le duele”, “Ahora sí estás bellísima, fresca. Me encanta”, “Tan linda que se ve sin maquillaje, no te pongas tantas cosas en la cara que mata tu verdadera belleza”, “¡No me gusta!, a mí me encanta”, fueron algunos de los mensajes que le escribieron.

Cabe señalar que el video se está yendo para los cuatro millones de reproducciones y sinfín de mensajes alabando lo bella que es.

EL CLIP DE INSTAGRAM DONDE YAILIN LA MÁS VIRAL LUCE SIN MAQUILLAJE