¿Qué pasó entre Karol G y Anuel AA? La recordada pareja de cantante se separó en abril de 2021, tras luego de tres años de relación sentimental, lo que significó un duro golpe para sus seguidores. Lo que parecía ser una ruptura sin inconvenientes habría tomado otro color con el reciente mensaje que dio la voz de “Tusa” en un concierto, un mensaje que los fans lo han relacionado con reguetonero y su actual pareja, Yailin La Más Viral, quienes también se pronunciaron a su manera en Instagram.

MÁS INFORMACIÓN: Anuel AA grabó escenas de su próximo video con decenas de personas sin mascarillas

Lo cierto es que el artista puertorriqueño fue quien se encargó de contar que ya no se encontraba ligado sentimentalmente a Karol G. En su cuenta oficial en dicha red social, señaló que estaba harto de escuchar las especulaciones sobre su situación.

“Siempre estoy viendo noticias que estamos, que no estamos... la realidad es que no estamos juntos, pero yo la amo”, manifestó Anuel AA en ese entonces. De igual manera, la artista manifestó que era cierto y que no lo habían comunicado porque nunca vieron su relación como marketing para sus carreras.

Hasta noviembre de 2021, los ex se mostraban bien, como en el post de la intérprete donde se le ve abrazada de Anuel AA. “Fueron muchos años de felicidad juntos y aunque esa etapa de nuestra vidas terminó, la lealtad y gratitud sigue intacta. Eres una persona brillante. Te admiraré siempre”, manifestó en la descripción de su publicación. En 2022, otra sería la realidad.

Anuel AA y Karol G cuando todo era felicidad. (Foto: AFP)

¿KAROL G SUFRIÓ LA INFIDELIDAD DE ANUEL AA CON YAILIN LA MÁS VIRAL?

Los rumores de la supuesta infidelidad de Anuel AA hacia Karol G con Yailin La Más Viral surgió luego de que la cantante de “Tusa” enviara un mensaje en un concierto, justo antes de cantar “A ella”.

“Se metió en mi relación y me lo quitó. Pero, mami, al final del día, si así fue conmigo…”, manifestó la celebridad. Muchos señalaron que era parte del mencionado tema, como introducción, pero otros fans lo vieron como un mensaje para su expareja.

Además, muchos reafirmaron esta idea, a través de comentarios en redes sociales, cuando Anuel AA hizo oficial su relación con Yailin La Más Viral a través de su cuenta en Instagram, donde aparece en un video con la influencer.

“Que hablen toda la mie... que quieran. Yo nunca te voy a dejar sola”, escribió en su publicación en la mencionada red social. Además, se grabaron besándose de manera muy explícita. Mientras que Yailin hizo lo mismo en su perfil, colocando otro video con una letra muy sugerente.

¿ANUEL AA LE PIDIÓ REGRESAR A KAROL G?

En setiembre de 2021, Anuel AA le envió un mensaje a Karol G para retomar la relación y lo hizo durante el Festival Baja Beach en México. En el video se ve cantando al boricua una canción triste que, al parecer, le recordó a la estrella colombiana.

“Todo el mundo bien duro, a ver si Karol lo escucha y vuelve conmigo. ¡Que se escuche en la luna!”, comentó el cantante mientras entonaba “Babalu”, una canción de desamor.

CUANDO ANUEL AA LE REGALÓ UN ROLEX A SU HIJO

Otro momento en que Anuel AA generó controversia fue cuando le regaló un Rolex con diamantes a su pequeño hijo. El video fue compartido por el propio cantante a través de un historial de Instagram y replicado en la red social del programa “El gordo y la flaca”.

“Anuel AA le regala este rolex con diamantes a su pequeño hijo”, se escribió en el Instagram de “El gordo y la flaca”, exitoso espacio de la cadena Univision.

Tras la difusión del mencionado video, los cibernautas recurrieron a la sección comentarios de la red social para criticar al músico.

“Qué bonito sería que le enseñara a su hijo ayudar en esta época de Navidad a los que más lo necesitan, a los que no tienen comida, ropa e incluso no pudieron tener un juguete. Con el dinero de reloj podría ayudar mucho y sería la enseñanza más bonita para su hijo”, escribió un usuario.

Anuel AA compartió en Instagram las imágenes con la leyenda de "Karol G me regaló el carro de Batman". null