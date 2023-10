Yolanda Medina niega rumores de crisis entre Christian y Pamela: “Debe ser difícil que la gente no le tenga fe a su relación”

Yolanda Medina decidió pronunciarse tras los supuestos rumores de crisis que estarían atravesando Christian Domínguez y Pamela Franco.

“ Christian adora a Pamela y siempre lo he visto muy enamorado de ella. Seguro que solo están en la etapa en la que desean llevar su carrera musical aparte de la vida personal ”, expresó la cantante a Trome.

En ese sentido, Yolanda considera que debe ser difícil que nadie le tenga fe a la relación de los cantantes, pues asegura que le tienen “mala vibra”.

“Quiero mucho a Christian y Pame, así que las mejores vibras para las dos. No he podido hablar con Pamela, solo hablamos de música, pero no de la vida personal. He visto que se han estado comentado cosas sobre ellos, pero a ella la vienen separando de Christian desde la primera semana que empezaron su relación. Debe ser difícil que la gente le tenga mala vibra y no fe a su relación ”, añadió.

