Youna volvió a reaparecer en los medios y dejó bastante en claro que sigue cuidando el bienestar emocional de su hija, fruto de su exrelación con Samahara Lobatón, quien habría llevado a su pequeña a pasar un día en familia con su actual pareja, Bryan Torres.

Todo se dio durante la última edición de “América Hoy”, cuando el barbero fue consultado sobre si sabía que su hija había compartido con el cantante y la hija de Melissa Klug durante el fin de semana.

“Ni enterado, a mí no me ha comunicado nada. Me acabo de enterar”, declaró de manera contundente. Sin embargo, todo no quedó ahí, ya que expresó su descontento hacia la madre de su hija.

“Sus acciones demuestran qué tipo de persona es”, agregó fuerte y claro el joven barbero.

Recordemos que recientemente fue el cumpleaños de Bryan Torres, motivo por el que Samahara Lobatón le habría celebrado su onomástico y en compañía de su bebita.

