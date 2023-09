No se quedó callado. La discusiones entre Samahara Lobatón y Youna continúan y luego de que la hija de Melissa Klug hiciera una polémica advertencia al padre de su hija a través de redes sociales, el barbero chalaco no se guardó nada y respondió con todo.

Samahara Lobatón utilizó sus historias de Instagram para declararle la “guerra” al padre de única hija y hacer saber que no lo dejaría saludar a la menor. “ Ahora si vas a saber que es ni saludar a Xianna por su cumpleaños quieres guerra ahí vamos ”, se lee en la publicación de la influencer.

Sin embargo, Youna no pudo ocultar su indignación y no dudo en compartir su respuesta en sus redes sociales con un claro mensaje dirigido a su ex. “ Y el daño cree que me lo hace a mi, “BUENA MADRE ””, respondió el barbero del Callao, al parecer cuestionando la labor de madre de Samahara Lobatón.

Youna responde amenazas de Samahara Lobatón.