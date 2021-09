Zión Moreno, reconocida por su personaje de Isabela de la Fuente en la serie “Control Z”, es quizás una de las actrices trans más abiertas sobre su identidad. Sin embargo, su vida no ha sido fácil, en varias ocasiones la artista de 26 años ha relatado que fue víctima de bullying a raíz de ser quien es.

En la ficción, Moreno también es una mujer transexual. Su vida cambia por completo luego de que el hacker de la institución revelara su identidad. A causa de esto, su enamorado la deja, sus amigos se alejan y comienza a sentirse marginada.

En una entrevista que otorgó a Netflix, en el marco del lanzamiento de la primera temporada de “Control Z”, la actriz reveló que se sintió identificada con su personaje, ya que luego de su transición fue acosada por sus compañeros de secundaria.

LA VEZ QUE ZIÓN MORENO SUFRIÓ BULLYING POR SU TRANSICIÓN

Desde muy temprana edad, Zión supo que su verdadera identidad no correspondía con el cuerpo que veía todos los días frente al espejo. Por esa razón comenzó su cambio cuando aún era joven.

Antes de entrar a la secundaria, la actriz tomó la decisión junto a sus padres de cambiarse de escuela para “empezar de cero”. Sin embargo, al poco tiempo sus compañeros se enteraron de su pasado y la comenzaron a acosar.

A pesar de que vivió momentos desagradables en su juventud, Moreno ahora ve las cosas desde un punto de vista muy distinto. La actriz segura que no le guarda rencor a ninguno de sus compañeros que le hicieron bullying, ya que todos “éramos muy niños”.

“Entiendo que todos éramos muy niños, y yo era muy rara”, expresó la actriz durante otra entrevista con Netflix.

¿POR QUÉ ZIÓN MORENO NO ESTÁ EN LA TEMPORADA 2 DE “CONTROL Z”?

La actriz dio a conocer su decisión de abandonar su personaje de la exitosa serie del gigante del streaming a través de Instagram, aunque desde hace algún tiempo, la publicación fue eliminada.

En dicha imagen, Zión Moreno anunciaba que “tras mucha reflexión, tomé la decisión personal de quedarme más cerquita de casa durante estos tiempos inciertos y por lo tanto, aunque me duele mucho, no regresaré para la segunda temporada”.

Líneas más abajo, la actriz se dirigió a sus coprotagonistas, a los que les deseó a mejor de las suertes y reiteraba su apoyo hacia el proyecto que se volvió uno de los más vistos en el servicio de Netflix.

La razón de su ausencia, se debe a que Zión Moreno se embarcó en una nueva aventura internacional: el reboot de “Gossip Girl”. HBO Max se transformó en la nueva casa de la actriz, quien señaló en diversas entrevistas que “veía religiosamente el show cuando era una adolescente”, por lo que le tiene un cariño especial a su papel de Luna La.

¿QUIÉN ES ZIÓN MORENO?

Zión Moreno nació en El Paso, Texas, y creció en Albuquerque, Nuevo México. Antes de ingresar al mundo de la actuación, trabajó como modelo en Nueva York, aunque nunca se sintió satisfecha con esta profesión, ni siquiera cuando ingresó a laborar a una boutique de Los Ángeles.

“Dejé de hacerlo después de varios años porque empecé a sentir que necesitaba algo más gratificante en mi vida. No digo que el modelaje no lo sea, pero para mí no lo fue”, declaró a Vogue.

Entre sus tantas pasiones, la actriz de 26 años contó que escribir es una de las más importantes. No sería raro verla pronto incursionando como guionista en algún proyecto.