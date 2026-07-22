El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) movilizó nueva maquinaria pesada para acelerar las labores de limpieza y retiro de escombros en las zonas afectadas por el sismo que remeció las provincias de Chupaca y Huancayo, en la región Junín. La intervención permitirá despejar vías y espacios públicos, facilitar el tránsito y contribuir a una atención más rápida de las familias.

El titular del sector, Wilder Sifuentes Quilcate, supervisó los trabajos que se vienen realizando en el Centro Poblado de Pumpunya, en el distrito de Chongos Bajo, donde se desplegaron dos retroexcavadoras, un cargador frontal, un tractor sobre oruga y un volquete del Programa Nuestras Ciudades. A estos equipos se sumaron cuatro volquetes y un cargador frontal del Gobierno Regional de Junín, fortaleciendo la capacidad operativa para atender la emergencia.

Desde el último domingo, un equipo del MVCS permanece en las zonas afectadas para acompañar a las familias y coordinar con las autoridades locales y regionales las acciones de respuesta. “Hoy, hemos traído más maquinaria pesada, también hemos repartido carpas a aquellas familias que no tienen dónde pasar la noche, para que puedan protegerse del frío. Nuestra prioridad es el bienestar de la población”, resaltó el ministro.

Como parte de la respuesta integral, el equipo de Vivienda recorrió las instalaciones del Instituto Superior Tecnológico Público “Jaime Cerrón Palomino”, ubicado en el barrio Huayna Cápac, en Chongos Bajo, para evaluar sus condiciones y determinar la disponibilidad de espacios que puedan ser habilitados como albergues temporales para las familias afectadas.

La evaluación permitió identificar áreas seguras donde podrían instalarse carpas y brindar atención temporal a quienes lo necesiten. Estas acciones forman parte de las medidas que impulsa el MVCS para proteger a la población, especialmente ante las bajas temperaturas de la zona, mientras las autoridades continúan con la evaluación de daños y la atención de la emergencia.