En este invierno “cálido”, que por El Niño Costero registra inusuales temperaturas elevadas y días con brillo solar, empujó este domingo a miles a ir a las playas para bañarse y a otros a pasear para refrescarse.

Ello se debe al cielo despejado por la alta temperatura del aire en la costa de Lima en invierno, producto de los efectos térmicos de El Niño con el agua del mar entre cinco y siete grados por encima de sus valores normales en el Perú.

Con cinco grados por encima de lo esperado en un invierno normal, los termómetros registraron ayer 26 grados Celsius entre el mediodía y la 1 de la tarde en distritos de Lima este como Ate y San Juan de Lurigancho.

Calor

Sobre el tiempo en la capital, el ingeniero Matt Nieto, meteorólogo del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), refirió que Lima seguirá con una “sensación de otoño” en las mañanas y brillo solar al mediodía.

El aumento de temperatura con brillo solar o temperaturas por encima de los valores normales, lleva, por ejemplo, a que Lima, en que era de esperar entre 18 a 19 grados de máximo, presente entre 23 y 24 grados, con anomalías de cinco grados por encima de los valores normales, explicó ayer a TV Perú.

El Niño Global

La ola de calor diurno en Lima y Callao continúa, acumulando ya 25 días consecutivos con temperaturas inusualmente altas para el invierno, condiciones se asocian al desarrollo del El Niño Costero de magnitud moderada.

Y aún no se ven los efectos de cuando, este año, confluyan, El Niño Costero en marcha y El Niño Global en desarrollo en el océano Pacífico.

Cuidado

Aunque el calor del día lleva a que muchos vistan polos manga corta y ropa ligera, en las tardes y en las noches, incluso de madrugada, soplen vientos fríos, por lo que se recomienda abrigarse bien para evitar los molestos resfríos y las temidas enfermedades bronquiales.

El médico Gustavo Rivara señaló que el enfriamiento de la mucosa nasal podría facilitar el ingreso de un virus al disminuir la barrera inmune local, por lo que calentarla usando una chalina tiene mucho sentido".

Tiempo este lunes

Hoy, según el Senamhi, Lima este tendrá entre 19 °C y 25 °C, con cielo nublado en primeras horas de la mañana variando a cielo nublado parcial hacia el mediodía y cielo nublado al atardecer.

Lima oeste y Callao, con entre 21 °C y 24 °C, tendrá hoy cielo nublado en las primeras horas de la mañana variando a cielo con nubes dispersas por la tarde con tendencia a cielo nublado parcial al atardecer.

En este invierno con El Niño, los índices de radiación ultravioleta son entre “moderado” y “extremadamente alto”.

El Niño Global avanza en el océano y traerá más calor.