En la provincia cusqueña de Anta, una menor de siete años de edad se tragó una moneda de un sol en pleno salón, teniendo que ser evacuada de emergencia hasta la Ciudad Imperial, donde fue operada.

Según información de Diario Correo, la pequeña de 7 años de edad, perteneciente a la I.E. 50103 Chacán, presentó síntomas de asfixia y dificultad para respirar, cuando fue auxiliada por docentes y su madre de familia.

Según declaraciones de Jéssica Pari, madre de la menor, llegaron de emergencia hasta la posta de salud de Chacan, pero luego se fueron hasta el centro de salud de Anta.

Sin embargo, evaluaron a la pequeña y por la gravedad de la situación la trasladaron de emergencia hasta el Hospital Antonio Lorena. Allí la refirieron al Hospital Regional del Cusco.

“La moneda estaba alojada en el esófago, luego de varias placas, evaluar el riesgo quirúrgico y la aplicación de anestesia, la extracción fue un éxito, el objeto pudo haber pasado por el tubo digestivo y ocasionar más problemas, tenía dolor, inflamación y náuseas. Tenía dificultad respiratoria”, citó la médico Adriana Zapata.

Por su parte, la madre de la menor agradeció la rápida intervención de su menor hija antes que su panorama se complique, y llamó la atención a otros escolares y padres de familia para ser cuidadosos dentro y fuera de la escuela.

“En el primer día de clases nos dieron la bienvenida, pero no le fue tan bien a mi hijita, desde ahora voy a tener más cuidado, ese rato se me escapó, les recomiendo a los niños que no se metan monedas u otros objetos a la boca, y los padres que estén atentos”, culminó.