Una pasajera y el copiloto de un ómnibus que iba de Chiclayo a Tumbes murieron la madrugada de ayer, al chocar el vehículo de transporte interprovincial contra un camión cargado de madera en la carretera Panamericana Norte, en Sullana.

El bus B8K-962 de la empresa Expreso Internacional Fernandita colisionó por atrás al camión M4F-711, estacionado a un lado de la vía cargado de decenas de palos de madera.

Tragedia

Al llegar al kilómetro 36+500, a la altura del sector Pampa Larga, el bus colisionó contra la parte posterior izquierda del camión de matrícula M4F-711 que había estado estacionado a un lado de la vía, cargado de decenas de palos de madera que iba a trasladar al distrito turístico de Máncora.

Producto del fuerte impacto, el copiloto Segundo Senen Ramos Alama (55) falleció de manera instantánea, entre los fierros retorcidos del bus; mientras la pasajera María Danitza Juárez Ayasta (45), quien viajaba en el segundo nivel, salió despedida por el parabrisas hacia la carretera, donde fue arrollada por el mismo bus.

Testimonio

“Veníamos descansando y sentimos un golpe muy fuerte. Varios de nosotros hemos salido lastimados. Al ver el accidente, hemos tenido que ayudar a la gente. Incluso, tuvimos que romper las lunas de las ventanas para sacar por ahí a todos, donde estaban mujeres y niños”, dijo el pasajero Álvaro Ñique Díaz.

Tras el accidente, efectivos de la Policía de Carreteras de Marcavelica y agentes de la comisaría Ignacio Escudero auxiliaron a dos heridos al Hospital de Especialidades de Sullana.