Desde hoy se reabrió el acceso del público a la montaña Huayna Picchu, al culminar los trabajos de conservación y mantenimiento en la Ruta 3-A del Circuito 3 de la Llaqta de Machu Picchu, en el Cusco.

Ampliados los recorridos en la temporada alta de turismo, los visitantes vuelven a acceder a las tres rutas del Circuito 3: la montaña Huayna Picchu, la vía hacia la Gran Caverna y la montaña Huchuy Picchu.

Trabajo

Las tareas realizadas, que mantuvieron cerrado un mes al Huayna Picchu, tuvieron el propósito de proteger este Patrimonio Mundial.

El Ministerio de Cultura, a través de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) de Cusco, culminó los trabajos especializados de conservación y mantenimiento en la montaña Huayna Picchu, permitiendo su reapertura al público desde el 1 de julio.

Experiencia

También se buscó asegurar su adecuado manejo y ofrecer una experiencia de visita segura y de calidad para el público nacional e internacional, declaró a la agencia de noticias Andina la directora ejecutiva de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Cusco, Maritza Candia.

Se habilitaron estructuras complementarias, como escaleras y barandas con cable acerado en tramos de mayor pendiente.