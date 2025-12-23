A última hora, como acostumbra la mayoría de peruanos o porque recién juntaron algo de dinero, llegaron compradores que en oleadas tomaron ayer las zonas del Mercado Central y Mesa Redonda, en el Cercado de Lima, y de Gamarra, en La Victoria, a fin de comprar regalos para Navidad, mientras el tránsito por toda la capital era un pandemonio.

Las avenidas Manco Cápac e Iquitos, y sobre todo Aviación, entre 28 de julio y México, en La Victoria, estuvieron congestionadas por quienes iban o salían del emporio de Gamarra, donde la venta de prendas de vestir se disparó.

Ropas para niños y mujeres fueron las más vendidas con ofertas y la advertencia de que hoy y mañana, en víspera de Navidad, los precios subirán.

Informales

Ambulantes invadieron también zonas cercanas a Palacio de Gobierno, como el puente Rayito de Sol, tomado en medio del paso peatonal, mientras los fiscalizadores municipales no hacían nada al estar desbordados.

Cerca del Congreso, en el puente Ricardo Palma, que une la avenida Abancay con el Rímac, tenía ambulantes en la vereda, lo que obligó a los transeúntes a caminar por la pista.

Caos vehicular

También terrible fue el caos vehicular en la avenida Abancay y los jirones Huánuco, Junín y Maynas, así como en la Vía Expresa Grau (con buses que van por arriba, no por abajo debido a las obras), en el Centro de Lima.

Caminar en las zonas de Mesa Redonda y el Mercado Central era difícil con sus calles tomadas por ambulantes que vendían de todo.

Compras

Un sistema de inteligencia artificial gestiona el aforo en el área comercial, según la Municipalidad de Lima, para evitar que el público excesivo sea riesgoso.

En calles y galerías se compraban adornos navideños, principalmente del Grinch, que es la sensación este año. Muñecos del personaje verde se vendían entre 30 y 40 soles; y los grandes a 150 y a 200 soles.

Un árbol navideño del Grinch, de tres metros, salía a 2500 soles con luces y todo, en Mesa Redonda.

Juguetes

Además, muchos compraron ropa y sobre todo vistosos juguetes para todos los bolsillos.

Un carrito loco que gira en 360° de Spiderman se vendía a 69 soles, las bebitas gateadoras que lloran a 55 soles y la bebé que toma leche, “bota su chanchito” y le crece su diente, salía a 52 soles. Había muñecas Barbie desde los 8 soles.

Entre los juguetes interactivos, el perrito pug que camina, tiene su correa y ladra se encontraba a 44 soles y era de los más comprados.

Cuarenta y ocho hidrantes contra incendios están operativos en Mesa Redonda, verificó ayer la Sunass.

El Cuerpo de Bomberos se mantiene en la zona de Mesa Redonda desde las 8 de la mañana hasta las 9 de la noche para emergencias.