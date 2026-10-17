El Perú vivirá uno de los episodios más intensos del Fenómeno El Niño de la historia del planeta, así lo advirtió Abraham Levy, el meteorólogo conocido como “El Hombre del Tiempo”. Esta situación se debe al intenso calentamiento del mar que se registra frente a la costa peruana, lo que podría generar lluvias, activación de quebradas y huaicos durante los próximos meses.

Además, Levy estimó que Lima podría registrar temperaturas máximas superiores a sus récords históricos durante el verano de 2027. También explicó que la temperatura del mar frente a Lima se encuentra muy por encima de sus valores habituales para octubre.

Lima soporta intensa ola de calor ante las altas temperaturas. (Foto: Violeta Ayasta/@photo.gec)

“El agua frente a Chorrillos alcanza aproximadamente los 21,5 °C a 22 °C, cuando normalmente debería registrar entre 14,5 °C y 15 °C”, señaló en entrevista con Canal N.

PRECIPITACIONES

Levy explicó que las precipitaciones ya comenzaron de manera esporádica en las zonas altas de Tumbes y Piura. Según sus estimaciones, continuarían durante octubre y podrían ganar intensidad en noviembre, posiblemente durante la segunda quincena.

Una torrencial lluvia en marzo de 2023 inundó las principales calles del centro de Piura y Castilla, en Perú. Foto: cortesía Ricardo Cuba / Agencia Andina

El meteorólogo precisó que todavía no es posible establecer una fecha exacta para el inicio de las precipitaciones más intensas, pues su evolución dependerá del comportamiento de la temperatura del mar y de las condiciones atmosféricas. Asimismo, advirtió que un episodio fuerte de El Niño podría incrementar el riesgo de lluvias intensas en el norte del país y activar quebradas en los valles de la costa central.

EVACUACIONES

Por otro lado, Osvaldo Moreno, especialista en gestión del riesgo de desastres, pidió acciones inmediatas de evacuación y preparación ante posibles inundaciones, huaicos y afectaciones a los servicios a causa de El Niño.

El experto planteó que las autoridades deben priorizar medidas para trasladar a las poblaciones expuestas y sus bienes a puntos seguros. “Lo que necesitamos es evacuación preventiva hoy para evitar pérdidas humanas y pérdidas materiales”, sostuvo en Exitosa.

Moreno aseguró que el fenómeno podría extenderse hasta junio del próximo año, a diferencia de los eventos de corta duración registrados en 2017. “Duró casi dos semanas. Lo que nosotros estamos advirtiendo nos va a durar hasta junio del próximo año”, manifestó.

Desde Piura, la presidenta Keiko Fujimori anunció que se trabaja en la habilitación de albergues para recibir a cerca de 30 mil personas. “El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, expresó. Pidió a las autoridades, instituciones y ciudadanos coordinar acciones para afrontar posibles emergencias.

ALGO MÁS

“El mega Niño puede ser mucho más grande de lo que nosotros tenemos planificado”, expresó la presidenta Keiko Fujimori.