Segundos de terror, que parecían interminables, sintieron cientos de sobrevivientes del movimiento telúrico de magnitud 5.1 en escala de Richter que sacudió la región Junín.

Eran las 9:24 de la noche del sábado cuando la tierra empezó a temblar. El sismo de 5.1 remeció toda la región central, con epicentro en el anexo de Pumpunya, distrito de Chongos Bajo, a 7 kilómetros al sur de la provincia de Chupaca.

Cerca de 300 familias que intentaron salir de sus viviendas, pero algunas terminaron atrapadas entre los escombros.

“Yo estaba sola. Empezó a caer las tejas de mi casa, grité, quise salir corriendo por la puerta, pero se había atracado, me fui al patio y salté la pared. En ese mismo momento toda mi casa se cayó”, contó Olimpia Yauri, de 75 años de edad.

“Toda mi casa se ha caído, amanecimos afuera, no sé cómo habremos escapado; mi chiquito también había escapado por abajo, nosotros estábamos adentro todavía y cuando queríamos salir, nos tapó un montón de la pared y tuvimos que saltar; sin zapato hemos salido y aquí hemos amanecido”, narró Victoria Meza, del barrio Inay en Pumpunya.

Las autoridades locales indicaron que habrían personas atrapadas bajo los escombros, luego del colapso de viviendas en Pumpunya, la zona más afectada por el fuerte temblor. Hasta el lugar llegó personal de rescate, emergencia y salud para auxiliar a los heridos y seguir con las diligencias.

VÍCTIMAS

La emergencia movilizó a establecimientos públicos, brigadas de salud y clínicas privadas de Huancayo y Chupaca que apoyaron en el traslado de pacientes desde las zonas más golpeadas.

El alcalde de Chupaca, Luis Bastidas, informó que el sismo dejó 6 fallecidos, 5 en Pumpunya y 1 en Ninanya; y más de 300 damnificados.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Chupaca confirmó las muertes de Marino Barreto Munive (74), Adela Néstares Muñeco (74), Hilda Gloria Bautista viuda de Munive (68) y Jeff Lenning Orihuela Urbina (18), cuyos cuerpos, certificados los decesos por un médico, se entregaron ayer a sus familiares en el anexo de Pumpunya.

Sismo derrumba parte de la parroquia Santiago Apóstol en Junín. Foto: Captura de video/RPP

Horas después se identificó a más víctimas mortales, entre ellas a Juan Eduardo Saldívar Jave (68). Las autoridades continúan con las diligencias para la identificación y las atención de las demás víctimas reportadas tras la emergencia.

Vista superior de iglesia afectada por el sismo en Junín. Foto: José Vladimir Bendezú - Correo Huancayo

El jefe de Estado, José Balcázar, informó que el Gobierno actúa “con rapidez” en la ayuda para los damnificados.

“Estamos en coordinación con el Gobierno Regional de Junín para que la asistencia humanitaria llegue de manera ordenada”, declaró a Radio Nacional.

ALGO MÁS

El sismo fue por la reactivación temporal de la falla Altos del Mantaro, explicó el jefe del Instituto Geofísico del Perú (IGP), Hernando Tavera.