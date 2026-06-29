Sin la restricción vehicular del último sábado, que generó temor en muchos y cerró negocios y el tránsito vehicular en el Centro Histórico de Lima, las calles de la capital recibieron este domingo masiva presencia de visitantes, entre limeños y turistas nacionales y extranjeros.

Al aprovechar el brillo solar del mediodía, muchos, en familia y con amigos, recorrieron las plazas y las calles para apreciar la arquitectura limeña y entrar a los restaurantes que normalizaron su atención al levantarse el cierre de la zona que estaba dispuesto hasta hoy lunes ante posibles movilizaciones de protesta.

Paseos en grupo

Con helados y churros en mano, que degustaban al caminar, los visitantes gozaron del benevolente tiempo del inusual invierno con brillo solar y elevadas temperaturas, mientras tomaban fotos de la ciudad y de ellos con el fondo de fachadas de casonas, piletas y monumentos.

Normalizadas las actividades turísticas, culturales, comerciales, religiosas, gastronómicas y recreativas en el Centro Histórico de la capital, entre los lugares preferidos estuvieron la Plaza de Armas y el Parque de la Muralla, donde se presentaron grupos musicales y de danza costumbrista.

Iglesias

Masiva fue también la presencia en templos, sobre todo en la iglesia de San Francisco, en la intersección de los jirones Lampa y Áncash, donde por la devoción a San Judas Tadeo se formó una cola de varias cuadras.

Como cada 28 de mes, miles acudieron al santuario para rezar, dejar ofrendas florales y pedirle favores al “Patrono del trabajo y de las causas imposibles”.

El domingo sirvió para recorrer el Centro Histórico.

La presencia de serenos y de policías, incluso de militares cerca a Palacio de Gobierno, dio seguridad a los visitantes.