La abuela de la niña asesinada en Independencia pidió un duro castigo para su propia hija, quien dejó en total peligro a sus dos hijas para irse de fiesta, y con su nueva pareja, el fin de semana.

La mamá de Mirella Huamán culpó a la mujer de 22 años de ser la responsable de la muerte de su nieta, pues nada habría pasado si hubiera estado al cuidado de la menor.

Incluso, la señora culpó a la madre de familia de haberse ido con su marido en vez de cuidar a sus niñas.

“Es descuido de mi hija, yo quisiera que a ela le castiguen. Yo también las he criado a ellas sola, yo no he buscado marido hasta hoy. Varias veces me han comentado (que dejaba sola a sus hijas) hasta hoy”, señaló la abuela de la niña asesinada.

La niña de 4 años estuvo 12 horas desaparecida hasta que la policía la encontró en una bolsa.

