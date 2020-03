Mirella Huamán, la madre de la menor de 4 años asesinada en Independencia, dio la cara y relató lo que pasó y el por qué no estuvo con sus hijas la madrugada en el que una de ellas perdió la vida en manos de un sujeto que se la llevó.

La madre de familia asumió su responsabilidad y dijo que todo lo que pasó con sus hijas fue su culpa y error.

Ella relató que se fue de fiesta y que dejó a las menores a cargo de otra menor. Sus hijas y la prima de estas, de apenas 9 años, se quedaron dormidas, pero luego fueron a buscar a Mireya Huamán hasta la fiesta donde estaba al no verla en casa.

“Las dejé durmiendo a ellas, a las dos. Y con todo y mi prima serían tres. Ese es mi error de mí (dejarlas solas) y todo lo que ha pasado. Yo las dejé a las 10, luego yo me fui a la fiesta y ahí hemos estado”, dijo Mirella Huamán a Panamericana TV.

La mujer regresó con las menores a la casa y las hizo dormir nuevamente. Al cabo de una hora, Mirella Huamán regresó a la fiesta.

“Yo las subí a dormir al cuarto y ahí es donde yo les había llevado y prácticamente me demoré hasta las 3 de la mañana. Se durmieron y mi error ha sido bajar de nuevo a la fiesta”, agregó.

La desgracia llegó cuando las pequeñas nuevamente despertaron y fueron en busca de la mujer. Es ahí que se encontraron con el asesino de la pequeña.

Mirella Huamán confiesa que estaba en el hotel cuando la policía la llamó para darle la triste noticia del asesinato de la niña.

“Había bajado a descansar a un hostal. Yo no sabía que habían bajado. (Al recibir la llamada de la policía) me levanté y me fui, el policía me dijo que vaya urgente”, finalizó.

