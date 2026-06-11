Durante mucho tiempo, estudiar de manera presencial fue prácticamente la única ruta para acceder a educación superior. Sin embargo, en los últimos años, y especialmente tras la aceleración digital, la formación online ha pasado de ser una alternativa a convertirse en una opción cada vez más valorada, sobre todo por quienes necesitan compatibilizar estudios, trabajo y vida personal.

“La educación online no solo responde a una necesidad de flexibilidad, sino también a una nueva forma de aprender, donde el estudiante asume un rol más activo en su formación”, señala Rogério Moreira, director ejecutivo de Harson University, quien señala las ventajas de estudiar en esta modalidad.

Flexibilidad: La posibilidad de conectarse desde cualquier lugar, acceder a clases en vivo o revisar contenidos grabados permite a los estudiantes organizar su tiempo de acuerdo con sus propias dinámicas. Esto no solo facilita el acceso, sino que también abre oportunidades para perfiles que antes quedaban fuera del sistema educativo tradicional.

Aplicación inmediata del aprendizaje: Al no tener que pausar su actividad laboral, muchos estudiantes pueden trasladar lo aprendido directamente a su entorno de trabajo, reforzando sus habilidades en tiempo real. Esta combinación entre estudio y práctica se ha convertido en un diferencial valorado por el mercado laboral.

Acceso a educación internacional sin migrar: Hoy, existen instituciones que ofrecen programas con estándares globales y titulación extranjera, permitiendo a los estudiantes ampliar su perfil profesional sin enfrentar procesos de traslado o costos asociados a vivir en otro país.

En el Perú, este tipo de propuestas ha empezado a ganar mayor visibilidad. Es el caso de Harson University, institución licenciada por la Commission for Independent Education del Florida Department of Education, que ofrece programas de pregrado y posgrado con titulación estadounidense bajo un modelo 100 % online.

“Nuestro modelo combina clases en vivo con docentes especializados, sesiones grabadas y una plataforma que permite mantener el ritmo de estudio sin descuidar otras responsabilidades. Esto facilita que el estudiante avance sin interrumpir su desarrollo profesional”, añade el vocero.

Los programas disponibles permiten completar un bachiller de cuatro años y continuar con una maestría en menor plazo, lo que resulta especialmente atractivo para quienes buscan crecer profesionalmente de manera más ágil.

Interacción y experiencias internacionales

Además, este tipo de instituciones han incorporado espacios de interacción, networking y experiencias internacionales que complementan la formación digital. En el caso de Harson, por ejemplo, se desarrollan programas presenciales opcionales en alianza con Florida Atlantic University, que permiten a los estudiantes vivir una experiencia académica en Estados Unidos.

La educación online no solo amplía el acceso, sino que también redefine la manera en que se construye una carrera profesional. Flexibilidad, acceso global, optimización del tiempo y aprendizaje aplicado explican por qué cada vez más estudiantes optan por este modelo.

“La virtualidad amplía las opciones y responde a una realidad concreta: hoy, la preparación para el mercado laboral no depende del formato, sino de qué tan conectado está el aprendizaje con las demandas del mundo profesional”, finalizó el ejecutivo.