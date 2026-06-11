La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, avanza hacia la Presidencia al sacar la delantera en el conteo de la Onpe.
La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, avanza hacia la Presidencia al sacar la delantera en el conteo de la Onpe.

En espera de que más de mil seiscientas actas sean revisadas por las autoridades electorales, tarea que podría tomar semanas, los candidatos presidenciales de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pelean voto a voto por ser electos como jefes de Estado para el período 2026-2031, con la fujimorista adelante en los últimos reportes.

Esta noche, al 98.215 % de actas contabilizadas (91,110 de 92,776), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) tiene primera a Fujimori con 50.002 %(9′032,651 votos) y segundo a Sánchez con 49.998 % (9′032,000).

La que la noche del martes era una ventaja de 41,414 votos al 96.412 % de actas contabilizadas (89,438 de 92,776), solo un día después se pulverizó a 651 votos con la llegada de las actas del extranjero, donde Fujimori cosechó muchos más votos que Sánchez.

Actas

Destaca la gran cantidad de actas para ser enviadas a los jurados electorales especiales (JEE), que son 1635, cuyas votaciones aún no se ingresan al sistema de conteo de la Onpe, el que vale y dará un ganador oficial.

Los conteos rápidos -encuestas privadas de algunas actas- son solo proyecciones.

Resueltas las observaciones (formuladas por la Onpe) e impugnaciones (formuladas por los personeros de los dos partidos), los resultados de las actas que pasaron por los JEE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recién serán incluidos en el cómputo de la Onpe para que se tenga un resultado final.

Fujimorismo a favor

La mayoría de esas actas son de Lima y Callao, donde vence Fuerza Popular, y analistas consideran que ellas podrían revertir el orden de los candidatos y dar un eventual triunfo a Fujimori.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones formuló un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los actores públicos “a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas contempladas en la normativa electoral” para la segunda vuelta.

Etapas

A través de un comunicado, explicó que el proceso aún no ha concluido y que los resultados oficiales se conocerán solo tras completar todas las etapas de cómputo y resolución de observaciones previstas por la ley, primero en los jurados electorales especiales y luego, en definitiva y última instancia, en el JNE.

A su turno, la especialista en temas electorales y directora de proyectos de Aklla, Silvia Guevara, refirió en Canal N que el proceso de proclamación del próximo presidente podría extenderse por las actas observadas e impugnadas (sobre por las primeras, más numerosas) y el recuento de votos que exige la nueva legislación electoral aplicable desde la primera vuelta.

Proceso

El recuento de votos, refirió, consiste en verificar el sentido del voto, una a una, de cada cédula de sufragio de la mesa bajo revisión de resultados.

El ganador de estas elecciones tendrá una legitimidad de baja intensidad, porque muchos votaron a su favor contra el otro candidato; por lo que debe buscar puntos de encuentro”

El Jurado Nacional de Elecciones espera que todos, incluso Sánchez y Fujimori, mantengan la calma.

La llegada de actas del extranjero ha sido clave.

Las actas electorales son procesadas y contabilizadas a medida de que llegan a los centros de cómputo, aclaró la Onpe al país.