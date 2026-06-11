En espera de que más de mil seiscientas actas sean revisadas por las autoridades electorales, tarea que podría tomar semanas, los candidatos presidenciales de Juntos por el Perú (JP), Roberto Sánchez, y de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, pelean voto a voto por ser electos como jefes de Estado para el período 2026-2031, con la fujimorista adelante en los últimos reportes.

Esta noche, al 98.215 % de actas contabilizadas (91,110 de 92,776), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) tiene primera a Fujimori con 50.002 %(9′032,651 votos) y segundo a Sánchez con 49.998 % (9′032,000).

La que la noche del martes era una ventaja de 41,414 votos al 96.412 % de actas contabilizadas (89,438 de 92,776), solo un día después se pulverizó a 651 votos con la llegada de las actas del extranjero, donde Fujimori cosechó muchos más votos que Sánchez.

Actas

Destaca la gran cantidad de actas para ser enviadas a los jurados electorales especiales (JEE), que son 1635, cuyas votaciones aún no se ingresan al sistema de conteo de la Onpe, el que vale y dará un ganador oficial.

Los conteos rápidos -encuestas privadas de algunas actas- son solo proyecciones.

Resueltas las observaciones (formuladas por la Onpe) e impugnaciones (formuladas por los personeros de los dos partidos), los resultados de las actas que pasaron por los JEE y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) recién serán incluidos en el cómputo de la Onpe para que se tenga un resultado final.

Fujimorismo a favor

La mayoría de esas actas son de Lima y Callao, donde vence Fuerza Popular, y analistas consideran que ellas podrían revertir el orden de los candidatos y dar un eventual triunfo a Fujimori.

Por su parte, el Jurado Nacional de Elecciones formuló un llamado a la ciudadanía, a los partidos políticos y a los actores públicos “a mantener la calma y esperar con responsabilidad la culminación de las etapas contempladas en la normativa electoral” para la segunda vuelta.

Etapas

A través de un comunicado, explicó que el proceso aún no ha concluido y que los resultados oficiales se conocerán solo tras completar todas las etapas de cómputo y resolución de observaciones previstas por la ley, primero en los jurados electorales especiales y luego, en definitiva y última instancia, en el JNE.

A su turno, la especialista en temas electorales y directora de proyectos de Aklla, Silvia Guevara, refirió en Canal N que el proceso de proclamación del próximo presidente podría extenderse por las actas observadas e impugnadas (sobre por las primeras, más numerosas) y el recuento de votos que exige la nueva legislación electoral aplicable desde la primera vuelta.

Proceso

El recuento de votos, refirió, consiste en verificar el sentido del voto, una a una, de cada cédula de sufragio de la mesa bajo revisión de resultados.

El ganador de estas elecciones tendrá una legitimidad de baja intensidad, porque muchos votaron a su favor contra el otro candidato; por lo que debe buscar puntos de encuentro”

El Jurado Nacional de Elecciones espera que todos, incluso Sánchez y Fujimori, mantengan la calma.

La llegada de actas del extranjero ha sido clave.

Las actas electorales son procesadas y contabilizadas a medida de que llegan a los centros de cómputo, aclaró la Onpe al país.