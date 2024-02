La criminalidad hace lo que quiere y de la manera más sangrienta, mientras las autoridades ponen atención en un único caso de inseguridad, el denunciado por el futbolista Paolo Guerrero.

En este contexto, un administrador de discotecas fue asesinado con diez balazos en la cabeza, en la vía auxiliar de la avenida Separadora Industrial, en Villa El Salvador.

César Iván Enciso Motta, quien también se desempeñaba como DJ, fue acribillado cuando salía de su negocio alrededor de las 3 de la madrugada de ayer lunes, informó la Policía.

Según trascendió, sujetos que se desplazaban en una moto lo interceptaron y lo acribillaron a quemarropa sin mediar palabras. Debido al salvaje ataque, murió inmediatamente. Su cuerpo quedó tendido en la pista, en medio de un charco de sangre. Los vecinos aterrorizados descubrieron la escena y avisaron a la Policía.

“Esta zona es muy oscura, los delincuentes la han tomado para cometer sus atracos y hasta sus crímenes”, dijo una de las vecinas del lugar. Pidió apoyo a las autoridades.

HIPÓTESIS

César Enciso Motta salió del local por una llamada telefónica. Fue atacado mientras conversaba con una persona y podría haber sido “centrado”.

“Su mano derecha informa que recibió una llamada. Dijo ‘ahorita vengo’. Él ha salido, se dirigió al frente de la discoteca. De ahí no se ha sabido nada de él. Su celular sonaba apagado”, explicó a radio Exitosa un familiar de la víctima mortal.

Esta persona señaló que la víctima incluso dormía en el local, por lo que se la hace extraño que haya salido específicamente para atender una llamada.

Asimismo, señaló que, días antes, el administrador había sido amenazado.

“Recibió una amenaza la semana pasada, de una chica a la que sacaron de la discoteca. (Ella) Le tiró un botellazo a él. Me dijo que ya habían solucionado ese problema y que ya había quedado allí. De ahí, no me contó nada más. Eso fue el jueves”, señaló este familiar al medio radial.

César Enciso Motta no salía mucho y cuando lo hacía siempre estaba acompañado de los agentes de seguridad de la discoteca.

ALGO MÁS

Familiares indicaron que el administrador era dueño de una discoteca en el bulevar de Villa María del Triunfo donde piden cupos.