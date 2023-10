Hernán Sifuentes, alcalde de San Martín de Porres, denunció estar siendo víctima de extorsión por un interno del penal de máxima seguridad de Challapalca.

Panorama difundió un reportaje donde se evidente que el burgomaestre es amenazado por Edwin Penedo Gómez, alias ‘Cara de cuy’. El hampón le menciona un supuesto ‘apoyo’ que le dio durante su campaña a la alcaldía y que podría afectarlo sacando a la luz ciertas cosas.

“Acá nadie te ha apoyado a ti porque tú eres Hernán, te han apoyado porque yo he estado atrás de ellos, siempre buscando lo necesario para ti. Has salido elegido alcalde y no te va a convenir a ti tampoco que te saquen cosas malas”, expresa el criminal.

Asimismo, en un mensaje que le envió, a través de WhatsApp, Penedo Gómez le da un plazo para que acceda a su chantaje. “Te escribo de parte de antoni-cuy para saber cómo va a ser el tema de tu aporte. Él ha trabajado con Bobby y Julio. Te voy a llamar en dos días Paras en la tele. Igual da, nosotros no tenemos nada que perder. Espero tu respuesta en dos días y que sean positivas”, escribió.

Por su parte, el alcalde expresó una profunda preocupación frente a las amenazas, a pesar de que el delincuente esté actualmente bajo custodia.