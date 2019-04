​Callao: confiesa haber matado a su abuela tras degollarla y sonríe en interrogatorio (VIDEO)

Un joven de 18 años degolló a su abuela mientras esta dormía en su habitación. El hecho ocurrió en la urbanización Bocanegra, en el Callao.

Luis David Valle Bendezú (18) confesó haber degollado a su abuela Adelaida Bendezú (72), quien perdió la vida.

Valle Bendezú le habría confesado a la Policía, en un primer momento, que degolló a su abuela porque esta le pedía que dejara de consumir marihuana. Pero, después de ello, este cambió de versión y aseguró que lo hizo porque la anciana lo habría estado envenenando: "Por venganza, me estaba enterando que me estaba envenenando", declaró en un video difundido en Latina, y junto a esto aseguró que lo hacía porque lo quería matar, esbozando una sonrisa: "Para que me muera".

Al explicar cómo ocurrieron los hechos, el joven sostuvo: "Me dejé llevar, le enterré el cuchillo y ya". Tras esto, incluso explicó por qué la casa tenía manchas de sangre: "Mi abuela se levantó y corrió por la sala, por eso que la sala está manchada".

El joven de 18 años dijo no estar arrepentido de haber perpetrado el crimen: "Si me ha estado envenenando, ¿cómo me voy a arrepentir? Ni que fuera loco".

Se ha dado a conocer que tras el crimen, el sujeto se fue a su habitación mientras sus familiares auxiliaban a la anciana, y cuando la Policía fue a detenerlo halló en su habitación videos tutoriales de YouTube que habría seguido para cometer el asesinato.

