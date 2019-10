Una madre de familia denunció en ‘América Noticias’ que dos escolares intentaron violar a su hija en el aula de 6to grado de primaria, en el Callao.

Los dos alumnos aprovecharon el desorden por los juegos de las Olimpiadas para encerrarla en aula e intentar abusar de la niña, de apenas 12 años, que se encontraba en el salón de su colegio.

“Se sentó en el piso para que no la sigan tocando. Es una niña de casa, ella no es de salir, obediente. Las correteaban al punto de que ellas tenían que colocarse en posición fetal para que no las sigan tocando”, contó la madre con voz entrecortada.

Ante esto, la madre fue a denunciarlos ante el Colegio; sin embargo, no pueden expulsar a estos dos menores de edad, ya que tienen que reformarlos.

La denuncia fue hecha también en la comisaría de La Perla, y fue tipificada por la Fiscalía como delito contra la libertad sexual, actos contra el pudor en la modalidad de tocamientos indebidos.