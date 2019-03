Sujeto trepa a camión en movimiento y roba balón de gas a plena luz del día (VIDEO)

Un delincuente fue captado cuando trepaba a un camión en movimiento para robar un balón de gas a plena luz del día.

¡Insólito!

Este caso ocurrió en la Av. Primero de Mayo, en el Callao. Un conductor que se encontraba en la zona quedó sorprendido al ver el robo, por lo que decidió registrarlo con un celular.

En el video se cómo el delincuente, identificado como Jean Piere Marcelo Gonzáles Sánchez, trepó al camión y con algo de esfuerzo retiró uno de los balones de gas que trasportaba.

Con el vehículo en movimiento, el sujeto saltó y subió a una mototaxi que era conducida por su primo para huir.

La persona que grabó el hecho lo denunció con la Policía y horas más tarde los agentes de la comisaría Playa el Rímac capturaron a los delincuentes en su domicilio.

"Estaba misio"

Cuando lo interrogaron, Gonzáles aseguró que lo hizo porque no tenía dinero: "No jefe, sino que se me pasó porque necesitaba pagar y estaba misio. Un baloncito nomás quería".

"Tenía que pagar una cuenta y bueno, lo vimos el balón de gas. Lo que queríamos era un balón pero como mi compañero se quedó, no es que lo haga diario", indicó el cómplice.

Finalmente, Gonzáles se mostró arrepentido de su delito: "Me arrepiento, discúlpeme más bien".

