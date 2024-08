Un camión cargado de piedra chancada para construcción se despistó y cayó sobre una casa, en un cerro de Independencia, y quedó suspendido, a punto de caer sobre otras viviendas. De milagro no hubo muertos ni heridos.

Estuvo a punto de venirse sobre más viviendas y personas, que en Independencia pidieron más seguridad.

Los damnificados y los vecinos exigen la construcción inmediata de muros de contención y el mejoramiento de calles por su seguridad.





¿Qué pasó?

En lo que de milagro no se convirtió en una tragedia con pérdida de vidas, el volquete de placa de rodaje V6U-841 bajaba por una pendiente, cuando el conductor, al intentar realizar una maniobra, perdió el control y el vehículo cayó sobre la vivienda de Gloria Cruz.

Ocurrió alrededor de las 5 de la tarde del último sábado y, según imágenes de cámaras de seguridad, primero chocó con un poste de luz y luego rompió el tanque de agua de una casa, en la zona de Comas.





Desvío de camión

Luego, el camión se desvió hacia el asentamiento humano 4 de diciembre, que pertenece a Independencia, donde cayó sobre la casa de Gloria Cruz y quedó volteado y suspendido al borde de un abismo, a punto de caer sobre otros inmuebles.

“Gracias a Dios, mi mamita y mis hijos no estaban en la casa”, exclamó la dueña del predio, quien hasta ayer domingo esperaba por el retiro del camión que también afectó a dos viviendas aledañas con las piedras que cargaba y materiales del inmueble que quedó totalmente destrozado.





Pide ayuda

Aunque el dueño del camión dijo que asumirá los gastos de la casa, Gloria Cruz lamentó que también perdió sus herramientas, productos de su bodega y la computadora de su hijo.

“Solicito apoyo por mis hijos menores (de 8 años y de un año y medio). Yo, como soy una persona adulta, puedo aguantar todo. En esta altura, en el cerro, está lloviendo, lleno de neblina. Que las autoridades me apoyen (...) Y que no quede ahí nomás, sino que me repongan tal cual está mi casa y que me reconozcan mis daños materiales”, enfatizó.

Las personas que deseen ayudar a la madre afectada pueden comunicarse al celular 965862670, de Gloria Cruz.





