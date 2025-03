Los peruanos “estamos perdidos” en materia de seguridad si la presidenta Dina Boluarte nombra como titular del Ministerio del Interior (Mininter) a una persona del perfil del censurado Juan Santiváñez.

Así lo advirtió el exjefe de la Dirección Nacional de Inteligencia (Dini) Juan Carlos Liendo, al escuchar a Dina Boluarte a decir que busca para el Mininter a alguien del perfil de Santiváñez.

A raíz de las loas de Boluarte a Santiváñez y su anuncio de que “pondremos en el Mininter otro ciudadano valiente como él”, Juan Carlos Liendo, quien es un experto en seguridad, expresó su preocupación.





“Estamos perdidos”

“Si ella sigue pensando que Santiváñez es un ejemplo de lucha frente a la inseguridad y va a buscar a alguien igual, ya estamos perdidos”, dijo a Panamericana.

Liendo se mostró de acuerdo con la salida de Santiváñez, pero no con un “Santiváñez 2″ como su reemplazante.





¿Dina asusta?

El congresista Héctor Acuña (Honor y Democracia) expresó su temor porque la presidenta convoque a otro “igual de inteligente” que Santiváñez.

“La verdad que asusta. Preocupa tener ese concepto, que va a conseguir uno igual. No tiene sentido lo que dice. Lo mínimo que debería ser es uno mejor, uno distinto. Santiváñez ha sido censurado porque no tiene el perfil, las características para ser un ministro. Escuchar que va a conseguir uno igual, significa que la señora no entiende la realidad”, apuntó en Exitosa.





Dina evalúa

Tras recordar que en ocasiones el nombramiento de un nuevo ministro ha tardado “10, 12 o 15 días”, el exoficial mayor del Congreso José Cevasco pidió designar al reemplazo de Santivañez a la brevedad para que el país “se sienta más seguro”.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Fanny Montellanos, confirmó que Boluarte continúa evaluando a candidatos para el puesto de ministro del Interior.









