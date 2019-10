La venezolana Vivian Mar José Malaver negó ser la responsable de la muerte de un niño de 3 años, en Cieneguilla y, más bien, denunció que recibió amenazas de tras lo ocurrido.

Para el noticiero 90 Matinal, la extranjera explicó que el pequeño sufría de una deformidad en uno de sus pies, lo que provocaba que tuviera varias caídas. Relató que las imágenes difundidas en diversos medios donde el niño aparece con golpes es el resultado de una caída de la escalera durante una mudanza. Aclaró que, en aquella oportunidad, la responsabilidad fue del padre.

“Obviamente yo no lo maté. Sino no estaría acá dando la cara. En caso fui culpable porque fui poco prudente. Se caía muchas veces. Tenías muchos problemas de su piernita. En la semana tuvo varias caídas. Lo que sé es que nació con el pie equino, según me contó su papá, y el caminaba cojito. No tenía equilibrio como mi hijo que camina bien”, dijo.

“A mi siempre se me caía estando su papá e incluso a él se le cayó de las escaleras. Una vez que hicimos una mudanza. Él bajó y el niño se le fue atrás. El niño rodó, por eso producto hay golpes en la cabeza”, detalló la extranjera.

Vivian Mar José Malaver agregó: “el golpe que se le ve acá [hace referencia al ojo izquierdo] fue cuando se cayó de las escaleras. [¿El padre tenía conocimiento de eso?] Obviamente sí, él [padre] bajó [las escaleras]. El niño lo siguió y ahí es que el niño que se cae, rueda de las escaleras y se da un raspón. Esas son las fotos que pasan por las redes sociales sobre ese golpe. La gente dice que yo lo venía maltratando cosa que no es así porque a nadie le consta, nadie me ha visto”.

Sobre el fallecimiento

Al ser consultada sobre lo declarado por Kelvin Zabala, padre de la víctima, quien señaló que el resultado de la autopsia reveló que el pequeño sufrió una fractura craneal que le provocó un paro respiratorio, dijo que el menor se cayó cuando lo estaba bañando, pero que no se percató si tuvo daño alguno. Esto ocurrió un día antes del fallecimiento.

“Ese día viernes a tempranas horas se hizo popo encima y él con su misma heces se cayó y se hizo herida en la boca porque lo morado ya se había hecho el día martes, su padre ya sabía. Yo todos los golpes que el niño se daba, yo se los avisaba. Yo cuando estaba bañando lo dejé ahí. Salí por una toalla y el niño empezó a llorar. La verdad, no sé si ahí se habrá dado un golpe en el baño. Lo encontré en el piso. Vi que se agarraba la cabecita. Le dije que, si se había caído y me dijo que sí, pero no me dijo con qué, y le di la comida. Entonces, no quería y luego trató de vomitar la comida”, narró.

Luego, contó que al día siguiente el estado del menor la puso en alerta porque no reaccionaba, pero que durante el traslado a centros de salud le brindó primero auxilios al pequeño. “Enciendo la luz y lo veo morado. Me puse nerviosa no sabía que hacer. Estaba como desmayado, ni se movía. Entonces, salí y hablé con un taxista que vive al frente. Nunca he interactuado con nadie ahí porque siempre he permanecido metida en mi casa. Entonces, le digo al señor que me colabore, que no tengo dinero y que me ayude”.

“Él estaba morado, él ha estado frío. En el taxi, yo le estaba dando respiración boca a boca y botaba flemita. Mi pensadera es que estaba ahogado con su propio vómito. Entonces, el taxista me llevó a varias postas, estaban cerradas. Me llevó a la policía, de ahí me llevan a otro hospital y también estaba cerrado. De me llevan a la Angloamericana [clínica] empiezan a reanimar al niño y la doctora me consulta si el niño tenía rato así. Ella me dijo que el niño llegó preinfartado. Y dijo vamos a seguir reanimando al niño. De ahí sale y me dijo ‘hemos reanimado durante 25 minutos, pero el niño falleció’”, añadió.

Finalmente, la ciudadana venezolana aseguró que se mantiene en contacto con las autoridades policiales, pero que ahora teme por su vida. “Yo me he seguido comunicando con la Policía porque la primera interesada de que esto se resuelva soy yo ya que está en riesgo la vida de mi familia. Ellos me han amenazado que iban a matar a mi hijo”, refirió.