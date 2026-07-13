Con lujo de detalles, dos de los secuestradores de la esposa de un empresario colombiano relataron a la Policía cómo plagiaron a la mujer, al reconstruir su accionar en el lugar de los hechos, en La Victoria.

El venezolano Andrés Leo­nardo Chi­ri­nos Torres (23) “André” y el peruano Elías Julián Gómez Vega (19) “Menor”, integrantes de la banda “Los Robles de los Conos”, llegaron ayer trasladados bajo estrictas medidas de seguridad, hasta el cruce de las avenidas México y Abtao.

Relato

En el lugar explicaron a los agentes de la División de Investigación de Secuestros de la Dirincri, a cargo de las pesquisas, cómo la noche del lunes 29 de junio ejecutaron el rapto según lo planificado.

Indicaron que usaron una moto con que interceptaron a su víctima y la obligaron a subir a un vehículo negro con cómplices adentro.

Dinero

Después, precisaron, la banda se comunicó a través WhatsApp con la pareja de la mujer, un empresario colombiano, para exigirle una fuerte suma de dinero.

Tras las negociaciones, con un tira y afloja, recibieron el pago de 20 mil soles mediante transferencia bancaria y liberaron a la mujer en el puente Atocongo, en San Juan de Miraflores.

Sospechosos

Otros sospechosos son Santiago Ángeles (30), Omar Fernández (23) y un adolescente de 17 años, a quienes se intervino días atrás, junto a “André” y “Menor”, en un exclusivo edificio de La Costanera, en San Miguel.

Los plagiarios dijeron que la mujer no fue maltratada y que, a diferencia de otros casos, la liberaron una vez cobrado el rescate.