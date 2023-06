La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó a “Los Rastas del Callao”, banda dedicada a cometer atracos a mano armada en la urbanización Santa Marina, en el Callao. Antes de salir a robar, le rezaban a la “Santa Muerte” para que los proteja.

“Tenemos varias intervenciones acá en el Callao de esta imagen que adoran a la Santa Muerte. Hemos visto altares cuando hemos capturado a delincuentes con droga, con armas de fuego. La veneran, le ponen dinero, velas, flores, objetos de valor”, indicó el General PNP Jorge Castillo, jefe de la región policial Callao, a América Noticias.

De acuerdo al matinal, durante la operación policial se logró intervenir a tres delincuentes, entre ellos dos menores de edad.

Uno de los hampones fue identificado como Piero Asevero Ramírez (27), alias ‘Rastafari’, quien tiene tatuado en su mano a la “Santa Muerte”. “(Tengo tatuaje) de la Santa Muerte para que me cuide, que no me vayan a matar”, sostuvo.

Él registra antecedentes por robo, hurto agravado y receptación. En tanto, los dos menores quedaron a disposición de la Fiscalía de Familia.