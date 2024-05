Un hombre de 64 años fue detenido tras una serie de robos en el Metropolitano de Lima. El delincuente, identificado como Gregorio Lupuche Timaná, utilizaba un dispositivo POS para realizar consumos con las tarjetas de crédito de sus víctimas, prácticamente al instante de cometer un robo.

Las cámaras de seguridad captaron el accionar de Lupuche Timaná en uno de los robos. En las imágenes se ve cómo hurta la billetera con varias tarjetas de crédito a una pasajera en el interior de un bus del Metropolitano.

La víctima, quien prefirió mantener su anonimato, logró ubicar a Lupuche Timaná en la estación Aramburú y lo siguió hasta lograr su captura el pasado 4 de mayo.

Tras su detención, la víctima se dio con la ingrata sorpresa de que el delincuente había utilizado sus tarjetas de crédito para realizar compras. “Me di cuenta que me habían utilizado mis tarjetas. Los bancos me llamaban porque en varias ocasiones estaban tratando de usar el POS que yo había encontrado en su canguro”, comentó la agraviada.

Los delincuentes intentaron retirar 1800 soles de la tarjeta de crédito de la víctima, pero solo lograron concretar una transacción por 100 soles. Cuatro de las operaciones bancarias fraudulentas fueron bloqueadas.

“Se produjo la introducción de los datos de estas tarjetas como de crédito y de débito en un POS que transportaba el investigado. Por lo que llama la atención, que sucesivamente se realizaban los hurtos inmediatamente se producían estas operaciones”, comentó Yanina Orozco de la Fiscalía Especializada en Ciberdelincuencia de Lima Centro.

Para la víctima, Gregorio Lupuche Timaná no era un desconocido. En febrero ya le había robado un celular, también en el bus del Metropolitano. ‘En ese momento me indigné demasiado. Está incurriendo en lo mismo. No hay forma de que yo pueda denunciarlo o recibir algún dinero que me pueda ofrecer’, dijo la víctima.

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Lima le dictó a Lupuche Timaná 9 meses de prisión preventiva por el delito de hurto agravado y fraude informático, que tiene una pena de hasta siete años de prisión.