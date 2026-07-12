El titular del Quinto Juzgado de Investigación Preparatoria de La Molina, Valery Raúl Romero Palacios, dictó ayer 15 meses de prisión preventiva contra el empresario y exluchador de artes marciales mixtas Jackson Mora Rodríguez “El Terco” y otros siete investigados por el caso “Los Arquitectos del Fraude”.

De poco sirvió el alegato de Jackson Mora, quien juró inocencia. “Soy inocente, no soy delincuente”, recalcó en su defensa.

Pedido fiscal

La Fiscalía había solicitado 18 meses de prisión preventiva para los nueve investigados del caso por los presuntos delitos de fraude informático y banda criminal en agravio de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo (Chincha) y del Estado.

Además de Jackson Mora, la medida incluye a los acusados César Nepo Zolla, Daniel Mesones Mazzini, Giovani Torrico Mugaburu y otros tres implicados en el caso.

A la reja

Se ofició al Inpe para que establezca, previa calificación técnico-penitenciaria, los penales en que los imputados cumplirán la medida mientras son procesados judicialmente.

El requerimiento fiscal se sustentó en los elementos de convicción recabados durante la investigación, entre ellos los obtenidos en las diligencias de allanamiento y registro domiciliario en 11 inmuebles en los distritos de Surco, San Martín de Porres, Bellavista, Surquillo, Punta Hermosa, San Miguel, Ventanilla y Los Olivos.

Tilsa Lozano

El caso, que tiene notoriedad por el vínculo que Jackson Mora mantenía con la exmodelo Tilsa Lozano, su exesposa, revela una investigación por la presunta conformación de una red criminal dedicada al acceso indebido a sistemas informáticos de entidades públicas.

Según la Fiscalía, los investigados habrían vulnerado plataformas digitales estatales para ejecutar transferencias ilícitas de recursos públicos como parte de un esquema delictivo organizado.

Producto de estas acciones, se habría desviado cerca de 9.9 millones de soles de la Municipalidad Distrital de Pueblo Nuevo, en Chincha, fondos que luego fueron canalizados mediante empresas y cuentas bancarias para ocultar su origen.