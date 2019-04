​Falsa abogada que marginó a policías ahora atacó a bebé de 8 meses (VIDEO)

La falsa abogada, Giordana Lostaunau, quien cobró penosa fama por insultar y atacar a policías, nuevamente se encuentra involucrada en una terrible denuncia.

En esta ocasión, una madre de familia, identificada como Olenka Andrade, la acusa de haberla atacado a ella y a su bebita de 8 meses cuando caminaba por el Callao. Los hechos ocurrieron en el jirón Chanchamayo.

"Nos cruzamos por la calle y la escucho hablar y le digo: "¿a mi me estás hablando?" y me tira un puñete al ojo, en la vida me iba a imaginar que me iba a atacar con mi bebé en brazos", contó la mujer.

"(Le dije) "estoy con mi hija" y la hacia para atrás a la bebe para que no la agreda. Ella me responde: "a tu hija la voy a matar" y ahí la agarra de los cabellos a mi hija y hasta abajo (le jaló)", agregó.

La madre de Olenka Andrade llegó a ayudar a su hija y ella fue mordida por el novio de Giordana Lostaunau, Diego Alcalá, quien tuvo una corta relación con la joven madre de familia.

Olenka Andrade tiene el ojo morado y denuncia que Giordana Lostaunau colgó fotos íntimas suyas en sus redes sociales.

La madre de familia ha pedido protección para ella y su bebé quien pagó la peor parte con un cobarde ataque. Los hechos han sido denunciados en la comisaría de Santa Marina Norte.

HAY MÁS...