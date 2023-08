Gremios de construcción civil tuvieron un enfrentamiento armado en el complejo deportivo Jorge Chávez, que se encuentra en la cuarta zona de El Progreso, al frente de la escuela 2025, en el distrito de Carabayllo.

Según testimonios de los vecinos, hay intenciones de realizar mejoras en la institución mencionada, por lo que los trabajadores de construcción de los distritos de Comas y Carabayllo están compitiendo para conseguir el contrato de trabajo relacionado con esta renovación.

“Los de Comas están viniendo con armas de fuego. Nosotros les hemos visto las armas y los policías no les han hecho requisa, no han buscado. Los policías han estado parados ahí solamente se han acercado y decirles que se retiren los policías no han hecho nada”, mencionó una vecina.

Oficiales de la comisaría de la zona El Progreso intentaron recuperar la calma, sin embargo, los constructores eran más numerosos y difíciles de controlar. Después de la confrontación, los padres y maestros de la escuela llevaron a cabo una protesta para solicitar que las autoridades intervengan y detengan estos choques.

Gremios de construcción civil se enfrentaron a balazos por obra