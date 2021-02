La modelo Karen Dejo fue asaltada la noche del miércoles 3 de febrero en la cuadra 6 de la Av. Sucre, en el distrito de San Miguel.

En declaraciones para “América Espectáculos”, Karen Dejo contó que la amenazaron con una pistola para que entregue sus pertenencias. Todo ocurrió a pocos metros de su casa.

“Nunca en mi vida había sentido una sensación tan horrible de que te pongan una pistola en la cara. Estaba con el celular en la mano, mi billetera, mis tarjetas, mis cosas. Resulta que de repente vino un tipo, me agarró del brazo, me comenzó a samaquear, agarró su pistola, me comenzó a gritar de una manera horrible”, dijo Karen Dejo.

La exparticipante de “Esto es guerra” informó que el delincuente fingía hacer el servicio de delivery, pues llevaba el logo de una conocida aplicación que reparte comida.

“Cuando vi la pistola en mi cara, me dio un miedo, una sensación de pánico horrible que simplemente me quedé petrificada y solamente sentía que el tipo me agarraba del brazo y me samaqueaba de un lado a otro y le di mis cosas”, explicó.

