Jacksiver Salcedo fue la segunda venezolana que fue capturada en Independencia tras el asesinato de Jafet Torrico Jara y a Rubén Matamoros Delgado dentro de una habitación del hospedaje Señor de Sipán, en San Martín de Porres.

La mujer, quien admitió haber estado presente el día que mataron y descuartizaron a dos hombres, habría estado en malos pasos desde hace dos años y en su cuenta de Facebook compartí mensajes depresivos.

“Llegué al punto de mi vida que no sé quién soy, en qué momento perdí todo. Era feliz y no lo sabía. Quisiera cerrar los ojos y que todo fuera como hace 6 meses mi vida perfecta, pero errar es de humano y lo importante no es caerse sino levantarse con más fuerzas en nombre de Diosito que me fortalece", se lee en una de sus publicaciones.

Jacksiver Salcedo tambipen compartía mensajes dedicados a Dios. “Existe una frase que dice: ‘Dios tarda, pero nunca falla’. He aprendido que Dios nunca falla y tampoco llega tarde. Él actúa en el momento exacto”, se lee en uno de ellos.

Tras el atroz crimen en el hostal de San Martín de Porres, la venezolana decidió cambiar su apariencia física, ya que se tiñó y modificó su cabello rizado. La Policía sospecha que eso se debería a que habría pretendido fugar y no ser reconocida.