La Policía capturó, en un lujoso departamento de Breña, a cinco integrantes de una banda que se dedicaría al robo de celulares de alta gama para solicitar dinero a conocidos de las víctimas o extorsionarlos con la información de los aparatos.

Jorge Novoa (23), Jhaziel Paredes (22), Maycol Rodríguez (20), Giovanni Loayza (21) y Anderson Pereda (21), todos con tatuajes en el cuello y presuntos miembros de “Los Terribles de Breña”, estaban en el lujoso departamento Airbnb, en el piso 14 de un edificio del jirón Zorritos.

Según la Policía, al inmueble, que era el centro de operaciones de la presunta banda que se dedicaría al robo de celulares, las autoridades hasta allí tras el asalto a un bus de transporte público.

Incautación

Agentes de la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), que realizaron la operación, incautaron una laptop que serviría para dicho ilícito, 22 Iphone y nueve celulares más valorizados en 120 mil soles.

“Es un laboratorio receptor criminal de los delincuentes que actúan en la modalidad de hurto o robo”, refirió el jefe de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo.

Asalto

A su turno, el jefe de la Diviac, coronel PNP Robert Trujillo, explicó que “se logró la intervención de sujetos que en la madrugada habrían asaltado una empresa de transportes y despojado de sus celulares a los pasajeros”.

Tal atraco ocurrió en la avenida Universitaria, en el límite de los distritos de San Martín de Porres y Los Olivos.

Una de las víctimas realizó la denuncia policial y, en tiempo récord, la Policía capturó a los rateros y recuperó los objetos robados.

“Los Terribles de Breña” operarían en San Miguel y Lima Norte.