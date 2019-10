Melisa González rompió su silencio tras una serie de especulaciones respecto al accidente que causó el pasado viernes en la avenida Javier Prado, ocasionando la muerte de dos hombres.

En entrevista con América Noticias, la joven descartó varias de las imputaciones que se realizaron en su contra: “Para empezar es mentira que yo sea millonaria, que sea hijita de papá. Ni siquiera tengo papá, mi papá falleció cuando yo tenía 9 años, mi mamá es una mujer que se hizo sola”, manifestó la joven de 33 años.

Pide perdón

Melisa González también pidió disculpas a los deudos de Joseph Huashuayo y Cristian Buitrón Aguirre por el trágico accidente.

“Lo lamento mucho, no puedo imaginar el dolor que están sintiendo. Debe ser terrible perder un hijo, no puedo imaginarlo, no tengo (hijos), debe ser horrible perder un hermano, un hijo. Lo siento mucho, no crean que su dolor me es ajeno, soy un ser humano y me duele muchísimo lo que ha pasado”, expresó.