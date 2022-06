Monterrico: Inspector agredido acude a comisaría a rendir manifestación

El inspector de la Municipalidad de Lima, Yuri Kleimann Ormeño, de 45 años, que resultó herido tras ser agredido brutalmente por un conductor que no quería hacer circular su vehículo en el corredor de Javier Prado, acudió esta tarde a la comisaría de Monterrico para poner la denuncia.

En declaraciones a la prensa Yuri Kleimann Ormeño narró cómo el conductor de la unidad de transporte, de placa, A7P-704, lo golpeó cuando no quería avanzar y llevaba como unos siete minutos detenido.

"Yo estaba en mi horario de inspector y mi función es agilizar el tránsito en ese corredor. Le pedí que utilizará el tránsito, pero se negó y comenzó a agredirle", dijo el agredido.

"Los únicos que me ayudaron en el momento del ataque fueron unos taxistas. Luego de ello, el señor me rompió la cabeza y me persiguió como unos diez metros más hasta que pude visualizar a mis compañeros para que me apoyen e hicieron un cortón de seguridad (...) el señor seguía persiguiéndome", añadió.

Uno de los agresores fue identificado como Renzo Cancho Cominos (45), quien fue trasladado junto con su acompañante a la Comisaría de Santa Felicia en La Molina, tras vanos intentos por intentar darse a la fuga. Su unidad registra orden de captura y deudas en el SAT por más de 46 mil soles.

Luego del ataque sufrido, ambos fueron trasladados posteriormente a la Comisaría de Monterrico, que se encargará de las investigaciones pues el delito ocurrió en el distrito de Santiago de Surco. El vehículo también quedó retenido en tanto duran las investigaciones.

Al respecto, la Municipalidad de Lima dijo que continuará ejerciendo con toda firmeza el principio de autoridad, intentando que el agresor sea procesado penalmente por flagrancia, lesiones graves, resistencia a la autoridad y exposición al peligro.