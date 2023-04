Una madre de familia -que reside en Villa El Salvador- teme por la vida de ella y sus hijos tras solicitar un préstamo de S/240 mediante un aplicativo, sin imaginar que caería en la modalidad del “gota a gota”. Ahora prestamistas la extorsionan para que pague su deuda que crece día a día.

De acuerdo a ATV Noticias, la agraviada solicitó el préstamo en un aplicativo que encontró en Facebook para invertir el dinero en un pequeño negocio que tenía.

“Fue para trabajar, para invertir el dinero en un pequeño negocio que tenía. Ya llevo un mes con todo esto, toda esta tortura”, señaló. “Mediante el Facebook llegué a este aplicativo. Ahí salían anuncios de préstamos con interés bajos. Yo entre y como no me llegaba a nada, entraba a otro (aplicativo) y así”, añadió.

Según el matinal, la madre de familia llegó a entrar a un total de 12 aplicaciones de préstamo, entre ellas Supe crédito, KRED, Vida Luja, Nube Pro, Viva Crédito, Ana Fácil, desconociendo que en todos había solicitado diferentes montos de dinero, por lo que su deuda terminó alcanzando los S/5 mil.

“Primero me dijeron que me iban a dar S/240, de los cuales solo me depositaron S/160. Me depositaban a mi cuenta y con ese dinero trataba de pagar la misma deuda, pero ya fue incrementando más y más y ya se salió de mis manos”, sostuvo la denunciante.

Actualmente ella está endeudada con cinco aplicaciones. “He empeñado sus cosas de mis hijos, la tele, equipos, su laptop, ya no tengo nada más que empeñar. Hoy día tengo que pagar, mañana también, pasado también. No sé de dónde sacar dinero”.

Ella teme por la integridad de sus hijos, pues los mensajes y llamadas amenazantes no cesan. “Me han dicho que van a hacer daño a mi familia, a mis hijos. Yo temo por la vida de mis hijos y de mi familia. Me llaman, me hostigan, me amenazan, me mandan audios y audios. Ya no sé qué hacer”.

Incluso, los delincuentes le enviaron un video explícito donde asesinan a una persona por no pagar su préstamo.

¿Qué es la modalidad “gota a gota”?

Es una modalidad de préstamo extorsivo que se ofrece de manera rápida e inmediata, sin garantías ni trámites que realizar, con intereses de entre el 20% y 50% -fuera de las normas establecidas- y con la condición de ser pagadas diariamente.