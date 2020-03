Desde los Estados Unidos, Edwin Valle, padre de la niña de 4 años hallada muerta en Independencia luego de ser raptada por un sujeto, rompió en llanto.

Contó que antes de lo ocurrido, había hablado con la madre de sus hijas y le había pedido que no viajara a Lima.

“Sé que ella se fue a Payet, se encaprichó y se fue con el hombre con el que está y no cuidó a mi hija, dejándolas con una niña de 9 años. Fue mujer en vez de ser madre. ¿Cómo pudo dejarlas con otra niña?”.

“Le dije que se ponga a pensar, pero llevó a mis hijas a Lima. Mi hija me dijo que había conocido la playa y me enteré que las había traído a Lima. Le dije: “Andas de arrimada, mis hijas no tienen ni sus juguetes”. Ella me dijo que no me meta en su vida, pero yo me meto por mis hijas”, añadió el padre de la menor.

Actualmente, Edwin Valle está como ilegal en los Estados Unidos y viajó para darle una mejor calidad de vida a sus menores. Por ello, desde allá exigió justicia.

“Yo me vine por trabajo, para darles una mejor vida a mis hijas, para darles un techo porque en Perú no hay trabajo o te pagan poco, me vine por algo mejor, pero ese algo mejor se llevó la mitad de mi corazón”, dijo entre lágrimas.

Aterradora confesión

En medio de su declaración, el padre de la menor contó lo que le había dicho la hermana de su expareja.

“Su hermana de mi expareja me ha contado que una vez mi hija le dijo: “Christofer me besa”, Christofer es la nueva pareja de mi exmujer. Una niña no miente”.

Las dejó con otra niña

Según la información preliminar de la PNP, la noche del sábado, la progenitora dejó encargada a sus dos hijas en casa de un familiar en el asentamiento humano Bellavista II, desde la noche anterior debido a que salió a participar de una fiesta. En el inmueble, las menores quedaron a cargo de una sobrina de nueve años.

