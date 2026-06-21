“Jhoncito” (15) y “Miguelito” (17), menores de edad sicarios de la banda “Los Herederos del Callao”, dispararon seis balazos en la puerta de la casa de un vendedor de drogas rival en el Callao y dejaron el mensaje: “Dejen de vender droga, el que compre o venda se va a morir, especialmente la familia del Chinito”.

La Policía los capturó, pero no se espera mayor sanción para ellos, salvo ir a un centro de diagnóstico y rehabilitación de menores para luego salir en libertad.

Tribunal Constitucional

El Tribunal Constitucional (TC) del Perú declaró inconstitucional la Ley 32330, una norma que permitía procesar y sancionar penalmente como adultos a los adolescentes de 16 y 17 años que cometieran delitos graves como sicariato, extorsión u homicidio calificado.

El histórico fallo se dictó al resolver los expedientes acumulados 00008-2025-PI/TC y otros, dejando la ley sin efecto de forma inmediata.

¿Impunidad?

Los magistrados argumentaron que recluir a adolescentes en cárceles comunes del INPE destruye la finalidad reeducativa y restaurativa del sistema juvenil.

El TC ordenó archivar todos los procesos penales ordinarios iniciados bajo el amparo de esa ley y disponer el traslado inmediato de los menores que estuvieran en cárceles comunes hacia centros juveniles de reinserción administrados por el PRONACEJ.