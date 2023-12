Valeria, la adolescente de 12 años que fue secuestrada el lunes 11 de diciembre en Comas, ha sido liberada por sus captores, según anunció el ministro del Interior, Víctor Torres, en una declaración realizada la madrugada del sábado. Sin embargo, la PNP no descarta que la familia de la víctima haya pagado 3 millones de soles como rescate.

El director de Investigación Criminal, general PNP Luis Flores Solís, brindó detalles en una conferencia de prensa sobre el operativo que llevó a la liberación de la menor. Además, recalcó que ha pedido de la familia la policía no participó en las negociaciones.

“ A nosotros no nos han confirmado, no hemos preguntado, no tenemos conocimiento de eso. Eso la familia, de repente, lo está manejando con reserva, y nosotros respetamos. Somos muy respetuosos desde el inicio” , manifestó.

“ La familia dijo que no quería que la Policía intervenga en negociaciones y en una serie de cosas, y somos respetuosos porque si nosotros hubiéramos intervenido podríamos haber puesto en peligro la vida de la niña. Tampoco podíamos dejar esto de manera colateral ”, agregó Flores Solís.

¿Dónde fue encontrada la menor secuestrada?

El general PNP Luis Flores informó que la menor fue encontrada por una zona denominada Jerusalén en Zapallan en el distrito de Puente Piedra, pese a que horas antes señalaron que fue encontrada en Carabayllo.

“ Nosotros la hemos encontrado caminando en un descampado un poco desorientada. La Policía la ha encontrado ahí, caminando desorientada , e inmediatamente hemos comunicado a los padres. Se constituyó el papá al lugar de los hechos, reconoció físicamente, porque nosotros ya la habíamos reconocido mediante las fotos . Y, de ahí, la hemos trasladado a su domicilio”, señaló.

En noviembre de este año una organización criminal secuestró a la hija de un empresario en Comas, y dicha banda criminal estaría dirigida por Erick Moreno Hernández, alias ‘El Monstruo’, quien sería el principal sospechoso tras la desaparición de Valeria.





