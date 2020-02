Un megaoperativo realizado por la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima Sur (FECOF), terminó con la captura del alcalde de Punta Negra, José Rubén Delgado Heredia, y otras 10 personas, la mayoría funcionarios públicos que integrarían la presunta organización delictiva “La Jauría del Sur”.

Cerca a las 3:30 a.m. de ayer, un contingente policial, acompañados de un grupo de fiscales, se desplegó por diversos distritos de Lima, allanando 18 inmuebles, entre ellos la casa del propio burgomaestre de Punta Negra, a quien ahora se le sindica como “El Lobo”, cabecilla de la organización criminal.

La acción fue liderada por el fiscal superior, Omar Tello Rosales, y la fiscal provincial anticorrupción de Lima Sur, Lupe Raquel Dextre Lopez.

Tan solo en el despacho municipal, la Fiscalía halló 20,400 soles y 40 mil dólares.

MODALIDAD.

“Hay varias imputaciones contra esta red criminal, principalmente es contra tráfico de terrenos, apropiación de dinero através de servicios fantasmas, apropiación de dinero de obras que no se han ejectutado (...). Lo que hace (la organización) es dar legalidad a las invasiones de terrenos, tanto de privados como de terrenos del estado; emiten constancia de posesión y les dan código de contribuyente sin ninguna clase de sustento documentable”, indicó la fiscal Lupe Raquel Dextre Lopez.

La autoridad explicó que hasta la fecha se conoce la existencia de dos asociaciones de viviendas, las cuales lotizaban los terrenos. Una de ellas es la Asociación Costa Azul; y la otra, Oasis. De la primera de ellas se supo que la autoridad edil era presidente y se habría beneficiado económicamente con el tráfico de terrenos. Asimismo, se le sindica de apropiación de combustible , simulación de compra de seis motos lineales, servicios fantasma y compras y servicios sobrevalorados.

Por ejemplo, dentro de las irregularidades que se encontraron en la comuna se supo que por amnistía tributaria, de enero a marzo de 2019, se habrían apoderado de 3 millones 500 mil soles, dinero que era justificado a través de servicios fantasmas, eventos no realizados, compras y servicios sobrevalorados. La modalidad que habría empleado la red criminal era realizar compras que no superen las 8 UIT y fraccionarlas en montos totales para que no sean fiscalizados por el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE).

También se reportó precios sobrevalorados en compras hechas para el municipio y la sobrevaloración de las obras.

“Se asigna un presupuesto de 315 mil soles para la adquisición de una cisterna... sobrevalorando el monto por 700 mil soles”, señaló un testigo a la Fiscalía.

DETENIDOS.

Además del alcalde de Puente Piedra, la Policía detuvo al gerente de Administración Financiera, Ricardo Roberth Pérez Castro (53); la gerenta de Fiscalización y Control Tributario, Leia Cristhy Rojas Reategui (31); el gerente de Desarrollo Económico, Filiberto Campos Huamán (53);la subgerente de Recaudación y Fiscalización Tributaria, Jenifer Esperanza Leandro Blas (30); el ex juez de paz Francisco Ampuero Mestanza (67); Lizette Mercedes Bello Cárdenas (39), Hugo Alejandro Huapaya Cole (30) ,Filomeno Huadaña Atalaya (54); el ex comisario de Punta Negra My. PNP Raúl Edgardo Portella Falcon (49); y el jefe de la Divter Sur 3 Crnl PNP Fernando Suclupe Olivos (53).

La fiscal presume que los oficiales PNP habrían colaborado con el alcalde para evitar denuncias contra los integrantes de la organización criminal.

